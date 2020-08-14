Gizli kamera şoku! En yakın arkadaşının eşi aylarca...

KAMERADA 7 VİDEO BULUNDU

Sheng'in, 22 Temmuz'da Xiao Ni ve kendi eşi yemek yemek için dışarıda olduğu sırada kadının odasına gizlice girdiğini ve kamerayı lavabonun altına tutkalla yapıştırdığını itiraf etti. Xiao Ni'nin kamerayı fark etmesine rağmen, kamerada Ni'ye ait 7 video ortaya çıktı.

HERKESİ TANIDIĞI VE GÜVENDE HİSSETTİĞİ İÇİN ODASINI KİLİTLEMEMİŞ

20'li yaşlarında olan Xiao Ni'nin şirket lojmanında iş arkadaşı Xiao Jia ile kaldığı ve ikilinin çok yakın arkadaş olduğu ifade edildi. Haziran'da Sheng soyisimli bir adamla evlenen Xiao Jia'nin eşiyle birlikte yaşamak üzere lojmandan ayrıldığı belirtildi. Yalnız yaşamaya başladığından beri Xiao Ni'nin, lojmandaki herkesi tanıdığını için odasının kapısını kilitlemediği ifade edildi.