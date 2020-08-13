Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümünde flaş gelişme! Soruşturma tamamlandı

SORUN EKONOMİK DEĞİL, PSİKOLOJİK

Sibel Ünli'nin hayatına son vermesinin ardından ekonomik sıkıntılar çektiği gerekçesiyle intihar ettiği yönünde ortaya atılan iddiaları baba Ali Zeki Ünli, "Parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan, aylığımız 10 bin TL çok şükür. Bu yalanı kim söyledi. Bu acı günümüze bu kelimeler yakışmadı. Devlet de yardım ediyor. Bunu devleti kötülemek için yapıyorlar" diyerek yalanlamıştı. Aile Sibel Ünli'nin psikolojik sorunlar yaşadığını daha evvelden üç kere intihar girişiminde bulunduğunu söylemiş ve intihar nedeninin psiklojik sorunlarından kaynaklandığını dile getirmişti.