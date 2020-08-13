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Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Sava��ı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

'da bakıcı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı sırada, tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu gazisi eşi Hediye Canefe (95) kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Savaşı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı ilanı verdi.

Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Savaşı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan R.K. emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K. de kabul etti. R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.

Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Savaşı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ

Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına, yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı.

Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Savaşı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Savaşı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakıcı tarafından şiddet görmüştü! İstiklal Savaşı gazisinin eşi yaşamını yitirdi

Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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