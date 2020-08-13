13 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Son dakika haberi... Merkez , tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar üzerine ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında yaptığı toplantıda, 2 pozitif vaka ve bunlarla temaslı çok sayıda kişi olması nedeniyle merkez Hacılar Köyü'nün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.


Burdurda bir köy daha karantinaya alındı BURDUR'DA BİR KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

2 gün önce 4 pozitif vaka ve 49 temaslı kişi olması nedeniyle Merkez Kozluca Köyü karantinaya alınmıştı. Öte yandan Burdur İl Özel İdaresi'nde çalışan bir memur ve Burdur Devlet Hastanesi'nde çalışan bir personelin testlerinin sonucunun da pozitif olduğu kaydedildi.

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