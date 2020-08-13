Son dakika: Koronavirüse karşı mucize ilaç diye çamaşır suyu sattılar! 7 kişi hayatını kaybetti

7 ABDLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Grenon, Florida kentinde kendi kurduğu bir kilisenin kardinali olduğunu iddia ediyordu. Grenon ve üç oğlu, ABD'de HIV gibi birçok hastalığa çare olduğunu iddia ettikleri 'mucize ilaçlarını' 2019'dan beri satışını yapıyordu. Salgının başlamasıyla koronavirüse de iyi geldiğini iddia ettikleri sözde ilacı kullanan 7 ABD'li, zehirlenerek hayatını kaybetti. Grenon ve bir oğlu daha sonra Güney Amerika kıtasına giderek oradaki ülkelerde MMS'i satmaya başladı.