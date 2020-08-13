13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavganın görüntüleri ortaya çıktı

'de mahalleli arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bıçak, sopa ve taşla birbirlerine saldıranları polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameralarca kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
İstanbul Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavganın görüntüleri ortaya çıktı

, Tuna Mahallesi'nde geçen cumartesi gününde mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Onlarca kişinin birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdığını görenler durumu polis ekiplerine ihbar etti.

İstanbul Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavganın görüntüleri ortaya çıktı ESENLER'DE MAHALLEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAVGA KAMERADA...

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Araç konvoyuyla olay yerine gelen polisler kavga edenleri güçlükle ayırabildi.

Savaş alanını andıran kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA