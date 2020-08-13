Son dakika: Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yararlı var A Haber olay yerinde...
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında olay yerinde son durumu aktardı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaza, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi.
Jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı. Yaralılar yere yatırılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerilerine çarşaf tuttu.
Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Vali Seddar Yavuz, kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi.