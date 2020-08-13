13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar korkuya neden oldu. Binanın en üst katında yaşayanlar, yarasalar nedeniyle endişesi yaşadıklarını bu nedenle eve girmeye korktuklarını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Dünya, Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmesi, Hakkari'de de bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu.

Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Biçer Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu yaşıyor.

Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Yarasaların koronavirüs taşıyabileceği endişesi yaşayan aile, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirterek, aynı binanın alt katında oturan yakınlarında geceyi geçirmeye başladı.

Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu, yarasaların evinin çatı ve kirişlerine yuva yaptığını söyledi.

Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Yarasaların koronavirüs taşımasından endişe duyduklarını ve geceleri çatı bölümünde gelen yarasa sesler nedeniyle korku yaşamaya başladıklarını anlatan emekli memur Saraçoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Çatıya yuva yaptılar! Apartmandakileri koronavirüs korkusu sardı

Saraçoğlu, "Yaklaşık bir haftadır evimizin çatısına yuva yapmış yarasalar var. Yarasaların sayısı kısa zamanda 15'e 20'ye çıktı. Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz, evimize giremiyoruz. Yetkililerden yarasaların doğal ortamlarına götürmelerini istiyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA