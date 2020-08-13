Son dakika: Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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Kaza öğle saatlerinde, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta meydana geldi. Jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı.
Vatandaşlar yaralanan kişileri yere yatırırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Vatandaşlar yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için üzerlerine çarşaf tuttu. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahaleleri devam ediyor.