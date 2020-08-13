İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlatacaktı! Jet Fadıl'ın deniz taksileri Haliç'te çürüyor...

"Bundan önceki Şehir Hatları yönetimi toplam 50 tane deniz taksi için plaka çıkarılacaktı ve bu plakalar satılacaktı. Bizim de 25 tane hakkımız vardı. Biz bu haklarımızı satarak bu operasyona devam edecektik. Fakat seçimlerden sonra Şehir Hatları yönetimi ve belediye başkanı değişince yeni gelen başkan farklı bir yol izlemeye karar verdi. Şu anda belediye Haliç'te kendi üreteceği teknelerle kendisi işletmenlik yapmak istiyor. Biz bunun doğru olmadığını, yanlış olduğunu kendileriyle yaptığımız toplantıda belirttik. Bizim müktesep hakkımızın olduğunu düşünüyorum 25 taksi plakamızın olduğunu söylüyoruz Şehir Hatları ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor ama ne yazık ki onlar kendileri devam edecekler gibi gözüyor. Kendileri işletecekler. Ben başarılı olmayacağını düşünüyorum."