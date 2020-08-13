Karaman'da suç örgütü çökertildi! Aralarında hemşire de var!

10 Ağustos sabahı yapılan operasyonda 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında bin 550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, çalıntı olduğu belirlenen 52 bin 600 lira para ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi. 3 gün boyunca emniyette sorgulanan şebeke üyeleri bugün sabah adliyeye sevk edildi.