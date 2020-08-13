Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Aşure günü ne zaman? Hicri yılbaşı tarihi...

Muharrem ayı ne zaman? İslam tarihinde önemli bir yeri olan Muharrem ayı için geri sayım başladı. Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Zilhicce ayından sonra idrak edilecek Muharrem ayı, şu sıralar vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Aşure günü için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, Muharrem ayının başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayında neler yapılır? 2020 Aşure günü ne zaman? İşte merak edilenler...

MUHARREM AYI NE ZAMAN? 2020

Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos Perşembe Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]