İstanbul'un o ilçesinde pes dedirten anlar! Tek kural kuralsızlık!

Sultangazi - Arnavutköy bağlantı yolunda trafiğin yoğun olduğu bir saatte kaydedilen görüntü de ise trafiğin durma noktasına geldiği yolda, bir sürücü kaldırıma çıkarak yoluna devam etti.

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