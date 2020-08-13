13 Ağustos 2020, Perşembe
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Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Balkonda asılı halde bulundu

'nın Nilüfer ilçesinde Nazif A. (57) evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Yoldan geçerken Nazif A.'nın cansız bedenini görenler, şaşkınlık yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Balkonda asılı halde bulundu

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Balkonda asılı halde bulundu

Sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Balkonda asılı halde bulundu

Gelen sağlık ekipleri, Nazif A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazif A.'nın cansız bedeni, çarşafla örtüldü.

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Balkonda asılı halde bulundu

Yapılan incelemenin ardından asılı bulunduğu yerden indirilen Nazif A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Balkonda asılı halde bulundu

37 ayrı suç kaydı bulunan Nazif A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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