Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim açıkladı

'SAÇ DÖKÜLMESİ KORONAVİRÜSLE İLİŞKİLİ OLABİLİR'

ABD'li oyuncu Alyssa Milano'nun koronavirüs nedeniyle saçlarının dökülmesini de değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, şunları kaydetti:

"Gündemde olduğu için her gün yeni yeni belirtiler yayımlanıyor. Bunlara dikkatli yaklaşmak lazım. İstatistiksel anlamı olması lazım. Birkaç gün önce de bir hıçkırık yayımlandı. Bunların birçoğu koronavirüsle ilintili. Şöyle ilintili; koronavirüs bağışıklık sisteminin anormal çalışmasına yol açıyor. Saç dökülmesinin önemli nedenlerinden biri de immünolojik nedenlerdir. Eğer saç hücrelerine de antikor gelişirse bu şekilde belirtiler de ortaya çıkabilir, aynen böbreklerde, karaciğerde, deride, birçok organda fonksiyon bozuklukları çıktığı gibi. Bu da koronavirüs ile ilişkili olabilir. Ama bu bir koronavirüs belirtisi midir, onu mutlaka istatistik testler ile değerlendirmek lazım. 1 vakalık, 2 vakalık belirtileri biraz gözlemlemek lazım."