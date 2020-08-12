12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... 'ın son depremler listesine göre 'da saat 02.29'da 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2020
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Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.08.12 02:29:06 39.7495 44.1437 5.4 -.- 4.4 4.3 KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel

2020.08.12 02:25:45 38.4243 38.6893 6.4 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.08.12 01:59:18 37.8855 26.7940 21.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.08.12 00:25:00 39.1397 27.8840 9.5 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.11 23:13:43 38.1768 38.5930 8.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 22:56:59 41.4797 43.8363 8.5 -.- 3.1 3.2 GURCISTAN İlksel

2020.08.11 22:21:12 41.3700 43.9137 9.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel

2020.08.11 21:55:56 37.8285 27.5797 14.3 -.- 1.6 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.08.11 21:51:25 37.8837 27.5852 11.9 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.08.11 21:16:44 35.3853 26.6288 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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