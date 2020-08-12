12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

üssü Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde oldu. yapılan açıklamada, “12.08.2020 günü saat 02.29'da ilimizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020
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Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02: 29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.



Meydana gelen depremle ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "12.08.2020 günü saat 02.29'da ilimizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

Iğdırda 4.4 büyüklüğünde deprem! IĞDIR'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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