12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Denizde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu...

Son dakika haberine göre; Koronavirüs dolayısıyla 'dan geldiği memleketi 'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki 'ın cesedi sahile vurmuş olarak bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Denizde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu...

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ebceli Mahallesi Costal sahilinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan korona virüs dolayısıyla memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesine gelen 17 yaşındaki Mertcan Yanak, 3 arkadaşı ile birlikte dün serinlemek için denize girdi. Ancak, Mercan Yanak dalgaların arasında kayboldu.

Mercan Yanak'ı bugünkü arama çalışmasına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri katıldı.

Mertcan Yanal'ın cesedi Çarşamba ilçesinin Çaltı Mahallesi'ndeki Çaltı Plajı sahiline vurmuş olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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