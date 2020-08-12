Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Valilikten açıklama geldi

ydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında 4 noktada başlayan yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplere takviye olarak, Orman Genel Müdürlüğünce bir yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.