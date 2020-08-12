12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Valilikten açıklama geldi

Son dakika haberine Sultanbeyli, Aydos'ta ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan da müdahale ettiği belirtildi. Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştır." denildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Valilikten açıklama geldi

ydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi.

İstanbulda orman yangını! Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI! EKİPLER KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında 4 noktada başlayan yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplere takviye olarak, Orman Genel Müdürlüğünce bir yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

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