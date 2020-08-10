10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Küçükçekmece'de alacak verecek kavgası: 1 yaralı

'de iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Küçükçekmece'de alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Kavga, Florya Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde yaşandı. Aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup öğle saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı.

Küçükçekmece'de alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

Küçükçekmece'de alacak verecek kavgası: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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