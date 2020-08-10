10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gördükleri manzara şaşkına çevirdi: Virajı alamayan kamyonet...

Son dakika haberi... 'ta özel bir şirkete ait kamyonet virajı alamayarak apartman boşluğuna düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Meydana gelen kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Gördükleri manzara şaşkına çevirdi: Virajı alamayan kamyonet...

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DP 6659 plakalı araç sürücüsü virajı alamayarak yolun karşısında bulunan apartmana çarparak apartman boşluğuna dik şekilde düştü.

Gördükleri manzara şaşkına çevirdi: Virajı alamayan kamyonet...

Kaza sonrasında gürültüye uyanan apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsünü çıkartarak ambulansla Atatürk Devler Hastanesine kaldırdı. Kanlar içinde kalan sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gördükleri manzara şaşkına çevirdi: Virajı alamayan kamyonet...

Gürültüye uyandıklarını ifade eden apartman sakini Necmi Yılmaz, "Ben yan blokta oturuyorum gürültüye uyandık. Nasıl oldu nasıl gelişti bilmiyoruz. Bir fren izi de yok. Arkadaşı kabinden çıkarttık. Konuşuyordu şuuru yerindeydi. Ambulans ekipleri geldi. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Gördükleri manzara şaşkına çevirdi: Virajı alamayan kamyonet...

Meydana gelen kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

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