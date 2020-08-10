Gördükleri manzara şaşkına çevirdi: Virajı alamayan kamyonet...

Gürültüye uyandıklarını ifade eden apartman sakini Necmi Yılmaz, "Ben yan blokta oturuyorum gürültüye uyandık. Nasıl oldu nasıl gelişti bilmiyoruz. Bir fren izi de yok. Arkadaşı kabinden çıkarttık. Konuşuyordu şuuru yerindeydi. Ambulans ekipleri geldi. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.