İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Ekipler aylarca izlerini sürdü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; S.Ç. isimli bir şahsın, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (Kokain) İstanbul genelindi torbacılara dağıtacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

AYLAR SÜREN TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI

Yaklaşık 3 ay süren istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli S.Ç.'nin söz konusu uyuşturucu maddeyi, Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.Belirlenen adres çevresinde gerekli tertiplenmeyi sağlayarak beklemeye başlayan Jandarma ekipleri; şüphelinin depo olarak kullandığı adresten çıkarak aracı ile hareket etmesi üzerine yakın takibe başladı. Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı.

'ATAK'TAN KAÇAMADI

Narkotik köpeği Atak da katıldığı aramalarda; Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo Kokain ele geçirildi.S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.

Sema Alim Dalgıç-Sabah