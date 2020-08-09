Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika... İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.
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İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor.
İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıktı ve Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor.
İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.