09 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... İstanbul 'nda yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yoldan çıktı ve Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var SON DAKİKA: SARIYER KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor.

İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA