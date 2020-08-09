Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 9 Ağustos 2020 hava durumu
9 Ağustos 2020 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Kütahya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Ağustos 2020 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AZ BULUTLU VE AÇIK OLACAK
Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor.
KÜTAHYA İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kütahya'nın batı ilçelerinde bu 2 saat süresince yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ISPARTA
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 9 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.
Kuvvetli olması beklenen yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Öte yandan ülke genelinin pazar günü parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor
Pazartesi günü bulutlar yurdu terk etmeyecek. Ege'de yağış bekleniyor