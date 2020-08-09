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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , emniyet ve jandarmanın kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2020
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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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