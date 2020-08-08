Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tüm geçişler kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk...





Sabah saatlerinde başlayan uzun araç kuyruğu akşam saatlerine kadar devam etti. Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Menteşe Gülağzı kavşağından Denizli ve Aydın yol ayrımındaki akıllı kavşağa kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.