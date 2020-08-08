Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tüm geçişler kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk...
Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinde tatillerini geçiren vatandaşların araçları ile dönüş yolculuğunda Menteşe ilçesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.
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Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilcilerin araçları ile dönüş yolculuğundaki çile devam ediyor. Fethiye, Dalaman, Datça ve Marmaris ilçelerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar Menteşe ilçesi girişinde Aydın ve Denizli yol ayrımındaki akıllı kavşakta yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin tek geçiş noktasındaki akıllı kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 7/24 kavşakta trafik akışını yönlendiriyor.
Yığılmaların yoğun olduğu yöne akışın hızlanmasını sağlayan ekiplerin Pazar günü akşamına kadar trafik akışının güvenli bir şekilde seyretmesi için kavşakta görev alacakları açıklandı.