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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tüm geçişler kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk...

Son dakika haberine göre 'nın , Datça ve Fethiye ilçelerinde tatillerini geçiren vatandaşların araçları ile dönüş yolculuğunda Menteşe ilçesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tüm geçişler kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk...

Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilcilerin araçları ile dönüş yolculuğundaki çile devam ediyor. Fethiye, Dalaman, Datça ve ilçelerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar Menteşe ilçesi girişinde ve yol ayrımındaki akıllı kavşakta yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.



Sabah saatlerinde başlayan uzun araç kuyruğu akşam saatlerine kadar devam etti. , , , Denizli ve gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Menteşe Gülağzı kavşağından Denizli ve Aydın yol ayrımındaki akıllı kavşağa kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.



İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin tek geçiş noktasındaki akıllı kavşakta Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 7/24 kavşakta trafik akışını yönlendiriyor.



Yığılmaların yoğun olduğu yöne akışın hızlanmasını sağlayan ekiplerin Pazar günü akşamına kadar trafik akışının güvenli bir şekilde seyretmesi için kavşakta görev alacakları açıklandı.

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