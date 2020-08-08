08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Meteoroloji'den vatandaşa uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... , ve çevreleri ile Aydın ve 'nın iç kesimleri ve 'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Meteoroloji'den vatandaşa uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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