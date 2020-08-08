08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını çıktı | A Haber muhabiri son durumu aktardı

Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını çıktı | A Haber muhabiri son durumu aktardı

... 'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Yangına 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale edildi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını çıktı | A Haber muhabiri son durumu aktardı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler ile orman işçileri bölgeye sevk edildi.

Yangına Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'de konuşlu 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale edildi.

Son dakika: Muğla Milasta orman yangını çıktı | A Haber muhabiri son durumu aktardı MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI ÇIKTI | A HABER MUHABİRİ SON DURUMU AKTARDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA