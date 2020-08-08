Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını çıktı | A Haber muhabiri son durumu aktardı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler ile orman işçileri bölgeye sevk edildi.

Yangına Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'de konuşlu 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale edildi.