Adıyaman'da silahlı kavga! 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Bölgeye yönlendirilen polisler çevrede güvenlik tedbiri alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Musalla Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
GÜVENLİK TEDBİRİ ALIYORDU
Olayda yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye yönlendirilen polisler çevrede güvenlik tedbiri alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.