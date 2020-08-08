Lastik ayakkabısıyla sokak köpeğine su veren Hatice teyze o anları anlattı

"YETER Kİ SEN İÇ BENDE SENİNLE BERABER İÇERİM. BEN SENDEN AŞAĞIYIM"

Kayabaşı su içirdiği köpeğe "Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım" dediğini belirterek, "Köpeğe 'Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım' dedim. Suyun hepsini içti. Gel ikimiz beraber içelim dedim ve bir daha doldurdum. Bu sefer içmedi gitti. Ben bir tek o değil tarladaki kuşlara bile su veririm. Hayvanları seviyorum. Onu da Allah yarattı bizi de Allah yarattı. Biz bir tüyünü yaratabilir miyiz? Allah bize dil diş vermiş, onlara vermemiş" diyerek konuştu.