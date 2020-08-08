08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Meteorolojiden "sağanak" uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberine göre , , , , çevreleri ile ve 'un iç, 'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde sağanak bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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