08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kilis Valiliği taziye ziyaretlerini yasakladı

Son dakika haberine göre... Valiliği tarafından virüs salgınıyla mücadele kapsamında kentte taziyelerin yasaklandığını açıkladı. Valiliğin aldığı yasak kararı vatandaşlar büyük bölümü tarafından olumlu karşılanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Kilis Valiliği taziye ziyaretlerini yasakladı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Son bir ayda kentte korona virüs vakaları tavan yapması üzerine Kilis Valiliği taziyeleri yasakladı.

TAZİYE ZİYARETLERİ YASAKLANDI

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan tespitlerde korona virüs salgının taziyelerde daha fazla yayıldığı görüldüğünden taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekte birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulü yapmamalarına ve taziye kabulünün yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

YASAKA KARARI OLUMLU KARŞILANDI

Valiliğin aldığı yasak kararı vatandaşlar büyük bölümü tarafından olumlu karşılanıyor. Vatandaşlar, valiliğin aldığı kararın doğru olduğunu, desteklediklerini ifade ettiler.

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