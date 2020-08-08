08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hindistan'da burunsuz doğan keçiye tapıyorlar!

'ın kuzeydoğusundaki 'da yaşayanlar, burunsuz doğan oğlağı kutsal kabul etti. Köy halkı, ‘Tanrı’ olarak kabul ettikleri yavru keçiye tapmaya başladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Hindistan'da burunsuz doğan keçiye tapıyorlar!

Muzaffarpur bölgesinde yaşayan Hindular, keçiler, inekler veya tek gözle doğan herhangi bir hayvanı kutsal kabul ediyor. Bu tür vücut deformasyonu ile doğan hayvanların şans getirdiğine inanan halk, burnu olmadığı için gözleri neredeyse ağzının içinde olan oğlağı da kutsal kabul etti.

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