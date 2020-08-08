08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

'un ilçesinde Ağva'da dalgalar arasında kaybolan 'un cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
ABONE OL
Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

'de güvenlik görevlisi olan evli ve bir çocuk babası (37), kayınbiraderi ile sabah saatlerinde Ağva Plajı'na geldi. Yavuz ve kayınbiraderi denize girdi. Ancak Yavuz bir anda dalgalarla gözden kayboldu. Kayınbiraderi durumu sahilde bulunan can kurtaranlara haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİ PLAJDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Süleyman Yavuz'u arama kurtarma çalışmalarına Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye arama kurtarma ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD) katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına kuvvetli akıntıdan dolayı zaman zaman ara verildi. Öte yandan durumu öğrenen Yavuz'un ailesi, plajda sinir krizi geçirdi. Belediyesi'nin kurduğu çadırda çalışmaları takip eden yakınlarını ise, 112 Sağlık Ekipleri sakinleştirdi.



AĞVA'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ağva'da sabah saatlerinde kayınbiraderi ile girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'u(37) arama çalışmaları sona erdi. İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA