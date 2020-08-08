Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul'un Şile ilçesinde Ağva'da dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan evli ve bir çocuk babası Süleyman Yavuz (37), kayınbiraderi ile sabah saatlerinde Ağva Plajı'na geldi. Yavuz ve kayınbiraderi denize girdi. Ancak Yavuz bir anda dalgalarla gözden kayboldu. Kayınbiraderi durumu sahilde bulunan can kurtaranlara haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AİLESİ PLAJDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Süleyman Yavuz'u arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye arama kurtarma ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD) katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına kuvvetli akıntıdan dolayı zaman zaman ara verildi. Öte yandan durumu öğrenen Yavuz'un ailesi, plajda sinir krizi geçirdi. Şile Belediyesi'nin kurduğu çadırda çalışmaları takip eden yakınlarını ise, 112 Sağlık Ekipleri sakinleştirdi.
AĞVA'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ağva'da sabah saatlerinde kayınbiraderi ile girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'u(37) arama çalışmaları sona erdi. İstanbul İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaştı.