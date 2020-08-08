Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan evli ve bir çocuk babası Süleyman Yavuz (37), kayınbiraderi ile sabah saatlerinde Ağva Plajı'na geldi. Yavuz ve kayınbiraderi denize girdi. Ancak Yavuz bir anda dalgalarla gözden kayboldu. Kayınbiraderi durumu sahilde bulunan can kurtaranlara haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.