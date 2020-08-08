08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bomba gibi patladı

Sivas’ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bomba gibi patladı

'ta bir otomobil beklediği sırada bomba gibi patladı. Aracın sürücüsü panikle araçtan uzaklaşırken, araç alev alev yandı. Sürücü, “Birden bire yanmaya başladı. Araba 93 model, 16-17 yıldır bende.'' dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
ABONE OL
Sivas’ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bomba gibi patladı

'ta beklediği sırada otomobilinde patlama meydana gelen sürücü neye uğradığını şaşırdı, otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Bulvarı'nda meydana geldi. yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmında patlama meydana gelerek dumanlar çıktı. Sürücü kendini araçtan dışarı atarak kurtardı. Daha sonra hareket eden otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Otomobil bir anda alev almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Alevler içinde kalan otomobili çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı anlatan sürücü İsmet Günaltay, "Ben geldim lambalarda durdum. Ondan sonra araba patlama yaptı. Ben kendimi kurtardım. Arabada kendi kendine buraya geldi. Birden bire yanmaya başladı. Araba 93 model, 16-17 yıldır bende'' şeklinde konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA