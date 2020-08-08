Sivas’ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bomba gibi patladı

Otomobil bir anda alev almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Alevler içinde kalan otomobili çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.