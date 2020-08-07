Karantinadaki hastalar uyardı: Sakın düğünlere gitmeyin bana bir şey olmaz demeyin
Erzurum'da komşularının düğününe katılan vatandaşların koronavirüse yakalandı. Hastalığa yakalanan vatandaşların yaşadığı daireler karantinaya alınırken gazetecilere konuşan bina sakinleri, düğünlere gidecek olan kişileri "Sakın düğünlere gitmeyin. Bana bir şey olmaz demeyin oluyor" dedi.
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Perihan ve Şeref Ünlü çifti, apartman komşularının düğününe gitti. Düğün sonrası çift, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye giderek korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine oturdukları apartman karantina altına alındı. Ev içinde 10 kişinin yaşadığını belirten Şeref Ünlü, hepsinin korona virüs hastası olduğunu söyledi.
"SAKIN DÜĞÜNLERE GİTMEYİN"
Uzun zamandır kendilerini koruduklarını ifade eden Perihan Ünlü, "Sakın sakın düğüne gitmeyin. 6 aydır kendimizi koruyoruz, dezenfektanla, hijyenle, maskeyle kendimizi koruduk. Apartmanda düğün vardı. Kalktık düğün salonuna gittik sadece ateş ölçüyorlardı başka bir şey yok. İçeriye girdik oturduk, kimseyle temasımız olmadı ama salonda 2-3 tane Covid vaka varmış. Düğün sonrası akraba oldukları için eve giriyorlar bulaştı bize de. Pazartesi başladı şikayetlerimiz mide bulantısı, ateş gibi. Hepimiz böyleyiz" dedi.
"NİKAH YAPINCA DA EVLENEBİLİRSİNİZ AMA KİMSENİN KUL HAKKINA GİRMEYİN"
Düğünlere gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Perihan Ünlü, "Bize ne deyin, insanlar evlenecekmiş, düğün yapacakmış. Bırakın ertelesinler biraz geç evlensinler. Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin. Biz kendimizi ne kadar koruyorsak insanlar bunu yapmıyor. Bina komple karantinada" diye konuştu.
"KİMSE BANA BULAŞMAZ DEMESİN, DEHŞET BİR HASTALIK"
Soysal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Şeref Ünlü ise, "Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Sosyal mesafeye, maske takımına uysunlar. Bu hastalığı çeken bilir çok zor bir hastalık.
Kimse demesin bana bulaşmaz diye, oluyor. Dehşet bir hastalık. Evde 10 kişiyiz. Hepsi hasta" şeklinde konuştu. Öte yandan, karantina altında olan binadan bazı vatandaşların rahatlıkla alışverişe çıkması ise tepki topladı.