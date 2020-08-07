İBB’den 8 liralık süt rantına komik bahane! Kazığın adı kalite oldu

ANLAMSIZ AÇIKLAMA

İBB açıklamasında son bir yılda süt fiyatlarına 3 kez zam geldiği, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satıldığı iddia edilerek "İBB'nin, üretici örgütlerinden elde ettiği süt temini yönteminin, fiyat açısından da uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Marketlerdeki en ucuz süt fiyatıyla, İBB Halk Süt mal oluş fiyatlarının karşılaştırılması ekonomik olarak anlamsızdır. Zira, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satılmakta olup, sütün kalitesi ve yukarıda belirtilen lojistik koşullar, hatta tercih edilen kutu çeşidi ve niteliği, süt fiyatının oluşumuna pozitif ve/veya negatif yönde etki etmektedir" denildi.