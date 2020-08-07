İBB’den 8 liralık süt rantına komik bahane! Kazığın adı kalite oldu
CHP’li İBB, “Litresi 8 liraya süt” yönünde ortaya çıkarılan ranta komik bir bahane buldu. Belediye, "Sütlerimiz kaliteli...” diye açıklama yaparak ranta kılıf uydurdu. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberinin detayları…
MASKE DENDİ AMA MASKE YOK!
Benzer bir durum, dezenfektan ve cerrahi maske satın alınması işlerinde de var. İBB 50 kuruş olan cerrahi maskeyi KDV hariç 2.89 lira vererek satın aldı. FOX TV'ye de "12 saate kadar rahatça kullanılabilen ve uzun kullanımlı maskeler" açıklaması yapıldı ancak maske gösterilmedi.
KALİTE YALANI
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise litresi 15 lira olan dezenfektanın 74 liradan satın alınmasını ürünün kaliteli olmasına bağladı.
ANLAMSIZ AÇIKLAMA
İBB açıklamasında son bir yılda süt fiyatlarına 3 kez zam geldiği, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satıldığı iddia edilerek "İBB'nin, üretici örgütlerinden elde ettiği süt temini yönteminin, fiyat açısından da uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Marketlerdeki en ucuz süt fiyatıyla, İBB Halk Süt mal oluş fiyatlarının karşılaştırılması ekonomik olarak anlamsızdır. Zira, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satılmakta olup, sütün kalitesi ve yukarıda belirtilen lojistik koşullar, hatta tercih edilen kutu çeşidi ve niteliği, süt fiyatının oluşumuna pozitif ve/veya negatif yönde etki etmektedir" denildi.
PİYASADA EN YÜSKEK SÜT 5 LİRALARDA
Piyasada en düşük 3.5, en yüksek 5.95 TL'den süt satılıyor. İBB'nin litresi 8 liradan aldığı aynı nitelikteki süt, fiyatıyla Türkiye'deki en pahalı süt rekorunu kırdı. (Kenan Kıran/Sabah)