07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı!

Son dakika haberine göre; 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmet Akif, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt ve Yeni mahalleler ile Koçali köyü Güvenli mevkisindeki 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

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