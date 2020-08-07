07 Ağustos 2020, Cuma
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Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Son dakika haberine göre; 'un Bayat ilçesinde Hasan Boyraz, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Rukiye Boyraz'ı, kayınvalidesi Fatma Evecen'i ve kayınpederi Bekir Evecen'i tüfekle vurarak yaraladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki mandıraya gelen Hasan Boyraz, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rukiye Boyraz ile burada tartışmaya başladı.

Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya Rukiye Boyraz'ın annesi Fatma ile babası Bekir Evecen, girmeye çalıştı. Bu sırada Hasan Boyraz tüfekle Rukiye Boyraz, Fatma Evecen ve Bekir Evecen'e ateş açtı.

Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Tedaviye alınan yaralılardan Rukiye Boyraz ve annesi Fatma Evecen'in durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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