Çorum'da damat dehşeti! Tüfekle yaraladı...

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki mandıraya gelen Hasan Boyraz, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rukiye Boyraz ile burada tartışmaya başladı.