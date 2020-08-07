07 Ağustos 2020, Cuma
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Ankara Üniversitesinden kayıt için skandal madde!

Son dakika haberine göre; Yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt koşullarını paylaşan tuhaf bir madde ile dikkat çekti. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; öğrenciler için istenen belgeler arasında ‘başı açık ve sakalsız’ fotoğraf istemesi skandal olarak yorumlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Ankara Üniversitesinden kayıt için skandal madde!

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne ait internet sitesi üzerinden yayınlanan 'Yabancı uyruklu öğrenciler için istenen belgeler' başlıklı yazıda bir madde dikkat çekti.

SKANDAL MADDE
Maddede 'Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (başı açık ve sakalsız)' ifadesinin kullanıldığı görüldü. Sosyal medya üzerinden de yoğun tepki gösterilen maddenin neden yazıldığı merak konusu oldu. Üniversiteden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken sitedeki ilgili bölüm kapatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ / Sabah

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