Ankara Üniversitesinden kayıt için skandal madde!

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne ait internet sitesi üzerinden yayınlanan 'Yabancı uyruklu öğrenciler için istenen belgeler' başlıklı yazıda bir madde dikkat çekti.

SKANDAL MADDE

Maddede 'Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (başı açık ve sakalsız)' ifadesinin kullanıldığı görüldü. Sosyal medya üzerinden de yoğun tepki gösterilen maddenin neden yazıldığı merak konusu oldu. Üniversiteden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken sitedeki ilgili bölüm kapatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ / Sabah