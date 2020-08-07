07 Ağustos 2020, Cuma
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Poşetteki boya kutusu bomba korkusu yaşattı

'da cadde üzerinde içinde kutu olan siyah poşeti görenler, şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen ekibin fünyeyle patlattığı poşetten boş çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Poşetteki boya kutusu bomba korkusu yaşattı

Köyortası Mahallesi İskele Caddesi'nde, yol kenarındaki siyah poşete sarılı kutuyu görenler, bomba endişesi yaşayarak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

BOŞ BOYA KUTUSU ÇIKTI

Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetlerini giyerek, kutunun üzerine fünyeyi yerleştirdi. Fünyeyle gerçekleştirilen patlamanın ardından poşetin içindekinin, boş boya kutusu olduğu anlaşıldı.

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