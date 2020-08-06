İstanbul’da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Fatih Unkapanı Köprüsünde elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRMEYE KALKTI

Kaza, 4 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiralık scooterla sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, Unkapanı Köprüsünde kısa süreli trafik oluştu.