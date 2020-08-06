İstanbul’da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Kara yolunda büyük tehdit oluşturan elektrikli scooterlar son zamanlarda tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yine bir scooter kazası yaşandı. Kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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Fatih Unkapanı Köprüsünde elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRMEYE KALKTI
Kaza, 4 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiralık scooterla sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, Unkapanı Köprüsünde kısa süreli trafik oluştu.