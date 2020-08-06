06 Ağustos 2020, Perşembe
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İstanbul’da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Kara yolunda büyük tehdit oluşturan elektrikli scooterlar son zamanlarda tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde  Fatih'te yine bir scooter kazası yaşandı. anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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İstanbul’da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Fatih Unkapanı Köprüsünde elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRMEYE KALKTI

Kaza, 4 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiralık scooterla sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, Unkapanı Köprüsünde kısa süreli trafik oluştu.

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