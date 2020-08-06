06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun Limanı toz duman

Samsun Limanı toz duman

'nda bir gemiye yükleme yapılması sırasında çıkan toz çevre kirliliği oluşturdu. Adeta toz bulutunu andıran toz taneleri arasında gemi neredeyse kayboldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Samsun Limanı toz duman

Samsunport Limanı Sanayi Rıhtımı'nda bir gemiye vinç yardımıyla yükleme yapıldı.

Uzun süre devam eden yükleme esnasında gemiden büyük miktarda toz kalktı. Çıkan toz rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Adeta toz bulutunu andıran toz taneleri arasında gemi neredeyse kayboldu.

Savrulan tozlar rüzgarın etkisiyle şehre doğru yayılarak çevre kirliliğine yol açtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA