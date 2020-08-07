Meraklı arıcı başardı! Arı zehrinin gramı 700 liradan alıcı buluyor!

"70 BİN ARICIMIZDAN BİN ARICIMIZ BİLE BU İŞİ YAPSA..."

Anadolu coğrafyasının arıcılık ve arı zehri üretimi bakımından çok verimli olduğunu belirten Almışlar, "Bizim Anadolu coğrafyasında bu ürünün üretilmemesi çok büyük bir kayıp. Türkiye hem bitki florası olarak çok değerli bir coğrafyaya sahip, her geçen gün biraz zarar görse de bitki floramız çok güzel. Dünyadaki arıcı sayısı bakımından da çok iyi bir konumdayız. 70 bin arıcımız var. 70 bin arıcımızdan bin arıcımız bile bu işi yapsa ülkeye çok güzel bir döviz getirisi olur. 2 kilogram ürünün yurt dışına satılması halinde 1 milyon lira girdi sağlanır. Bin kişinin bu üretimi yapması çok güzel bir döviz girdisi sağlar" diye konuştu.