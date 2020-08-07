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İstanbul’da eşiyle kavga eden kişi otomobilinin camlarını böyle kırdı

'de eşiyle kavga eden bir kişi, sopayla otomobilinin camlarını kırdı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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İstanbul’da eşiyle kavga eden kişi otomobilinin camlarını böyle kırdı

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi evinde eşiyle tartışmaya başladı.

İstanbul’da eşiyle kavga eden kişi otomobilinin camlarını böyle kırdı İSTANBUL’DA EŞİYLE KAVGA EDEN KİŞİ OTOMOBİLİNİN CAMLARINI BÖYLE KIRDI

Tartışma sonrasında dışarıya çıkan kişi, evinin önünde park halinde bulunan otomobilin yanına geldi.

CAMLARI AYNALARI KIRDI

Eline aldığı sopayla otomobilinin camlarını ve dikiz aynalarını kırmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin camlarını kıran kişiyi, polis merkezine götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Eşiyle tartışan kişinin otomobilinin camlarını kırması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaybedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.

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