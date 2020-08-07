İstanbul’da eşiyle kavga eden kişi otomobilinin camlarını böyle kırdı
Küçükçekmece'de eşiyle kavga eden bir kişi, sopayla otomobilinin camlarını kırdı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.
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Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi evinde eşiyle tartışmaya başladı.
Tartışma sonrasında dışarıya çıkan kişi, evinin önünde park halinde bulunan otomobilin yanına geldi.
CAMLARI AYNALARI KIRDI
Eline aldığı sopayla otomobilinin camlarını ve dikiz aynalarını kırmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin camlarını kıran kişiyi, polis merkezine götürdü.
O ANLAR KAMERADA
Eşiyle tartışan kişinin otomobilinin camlarını kırması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaybedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.