Her gece gelip zarara neden oluyor! Köylülerin domuz nöbeti

Domuzların mısırı çok sevdiğini söyleyen İsmail Aslan ise "İlk baharda toprakla buluşturduğumuz ürünlerimizden sadece mısıra değil, domates, fasulye ve patatese de zarar veriyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sonunda böyle bir uygulamaya karar verdik. Bugüne kadar hiçbir hayvanı öldürmek hep korkutup kaçırıyoruz ki bir daha gelmesinler ama sayıları çok fazla" dedi.