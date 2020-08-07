Denizli Valiliği vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı

"YARDIM TOPLAMA GİBİ BİR TALEBİ VEYA YÖNTEMİ YOK"

Yapılan açıklama ise şöyle, "Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, vatandaşlarımızın ev veya cep telefonlarından aranarak iş bulma bahanesiyle para talep edildiği tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır.