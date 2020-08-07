07 Ağustos 2020, Cuma
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Bilecik’te 10 metre genişliğindeki 500 yıllık ağacı görenler şa��ırıyor

’te genişliği 10 metreyi bulan görenleri şaşırtırken, 7 kişi ağacın gövdesini kavrayamadı. 500 yıllık ağacı görmeye giden , "Köyümüzde böyle bir ağaç olduğunu ilk defa duyduk." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Bilecik’te 10 metre genişliğindeki 500 yıllık ağacı görenler şaşırıyor

'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünden yaşının 500 civarında olduğu söylenen meşe ağacının yüksekliği ve genişliği ilgi odağı oluyor.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

84 yaşındaki dedesinin söz konusu tarihi meşe ağacından bahsetmesi üzerine ağacı görmeye giden ve arkadaşları, ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı.

"7 KİŞİ AĞACIN GÖVDESİNİ KAVRAYAMADI"

Cihan Yılmaz, "Köyümüzde böyle bir olduğunu ilk defa duyduk geldik gördük dedemin dediği kadar var. Bu ağaç tarihi bir ağaç 500 yıllık dedi dedem. Geldik baktık arkadaşlarımla 7 arkadaşımla bu ağacın gövdesini kavrayamadık" dedi.

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