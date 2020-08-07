Bilecik’te 10 metre genişliğindeki 500 yıllık ağacı görenler şaşırıyor

"7 KİŞİ AĞACIN GÖVDESİNİ KAVRAYAMADI"

Cihan Yılmaz, "Köyümüzde böyle bir ağaç olduğunu ilk defa duyduk geldik gördük dedemin dediği kadar var. Bu ağaç tarihi bir ağaç 500 yıllık dedi dedem. Geldik baktık arkadaşlarımla 7 arkadaşımla bu ağacın gövdesini kavrayamadık" dedi.