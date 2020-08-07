Fatura ödemek için beklerken kalp krizi geçiren uzman çavuş kurtarılamadı

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kadir Yaşar, dün evinin su faturasını ödemek için Nevşehir Belediyesi hizmet binasına gitti. Burada sırasını bekleyen Yaşar, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Yaşar, hayatını kaybetti.