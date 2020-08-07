Konya'da maske takmayan 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi





MASKE KULLANMAYAN 56 KİŞİYE 50 BİN LİRA CEZA

Önlemlere rağmen kurallara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye atanlara idari para cezası kesiliyor.

Kapsamlı denetimlerde polis ekiplerince, 545 iş yeri, 9 alışveriş merkezi, 167 ticari taksi ve 31 taksi durağı, 14 pazar yeri, 17 sosyete pazarı, 528 toplu ulaşım aracı, 42 yolcu otobüsü, 345 kahvehane, 7 hamam, 706 lokanta ve kafe, 15 spor merkezi, 30 piknik ve mesire alanı, 56 çay bahçesi, 8 dernek lokali, 22 nikah ve düğün yeri, 56 internet kafe ve 4 sinema salonu denetlendi.